Sabitzer machte einen Schritt in Richtung Champions-League-Finale

Die Chancen stehen gut, dass ein Österreicher im Finale der Champions League am 1. Juni in London auf dem Platz steht. Er könnte auch auf den Namen Marcel Sabitzer hören. Der Steirer war nach seiner Erkrankung in die Elf von Borussia Dortmund zurückgekehrt und feierte mit dem BVB einen 1:0-Sieg im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain.

Dabei war Sabitzer wieder mehrmals im Mittelpunkt des Geschehens. Dortmund lieferte als Außenseiter dem frisch gebackenen französischen Meister von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe. Immer wieder kamen die Borussen in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Brandt, Sancho und auch der Ex-Salzburger Adeyemi wirbelten unangenehm für die Gäste.