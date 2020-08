Manuel Sutter: Der unbekannte Torkönig vom Fürstentum

Jetzt klopft der FC Vaduz plötzlich vehement an die Tür zur höchsten Schweizer Liga. Das Team aus dem Fürstentum hat sich mit einer fulminanten Aufholjagd nicht nur für die Aufstiegsspiele qualifiziert. Nach dem 2:0 im ersten Duell mit dem FC Thun, dem Vorletzten der Super League, stehen die Chancen gut, dass der FC Vaduz in der nächsten Saison die Super League bereichern wird. Auch wenn Manuel Sutter vor dem heutigen Retourmatch in Thun bewusst auf die Euphoriebremse steigt. „Das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Viele von uns waren noch nie in so einer Situation.“