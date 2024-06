Neuer patzte wieder: Diskussionen um Nr. 1, Mehrheit will Ter Stegen

Am Ende erkämpfen sich die EM-Gastgeber nach einer schwachen ersten Hälfte noch einen mühevollen 2:1-Sieg , doch von einer gelungenen Generalprobe konnte man beim DFB nicht sprechen.

Dazu kommen nun Diskussionen um den lange Zeit unumstrittenen Tormann Manuel Neuer. Nach einem Patzer beim vorangegangen Test gegen die Ukraine machte der mittlerweile 38-Jährige von Bayern München beim Gegentreffer am Freitag wieder keine gute Figur .

„ Intern werden wir weder den Fehler anschauen, noch diskutieren, noch an der Torwartfrage herumdoktern . Ich lasse keine Diskussionen aufkommen, auch wenn es jeder probiert.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf Routinier Manuel Neuer festgelegt und nimmt seinen Startormann in Schutz. „Kritik ist immer leicht, wenn ein Fehler passiert. Aber Manuel hat auch hervorragend gehalten“, sagte der 36-Jährige unmittelbar nach dem Spiel.

„Jetzt steckt Nagelsmann in der Torwart-Klemme“, schreibt die Zeitung. Die FAZ prognostizierte: „Eine Debatte um Neuer wird sich kaum vermeiden lassen.“

Allerdings: Nagelsmann kann sich zwar schützend vor Neuer stellen, ob diskutiert wird oder nicht, kann er aber nicht bestimmen. Schon beim Aus in der Champions League gegen Real Madrid (2:2) und am letzten Spieltag der Bundesliga gegen Hoffenheim (2:4) spielte der Tormann stark, verschuldete aber jeweils einen Treffer .

Noch deutlicher reagierten die internationalen Medien. „Fans sehen die Zeit gekommen, dass Manuel Neuer seine internationale Karriere beenden sollte“, schrieb die Daily Mail (GBR). „Was ist mit Neuer los? Manuel Neuer ist in Deutschland unantastbar, aber ... Inwieweit?“, fragt Mundo deportivo (ESP). „Nagelsmann hat sich früh auf Manuel Neuer festgelegt, obwohl Ter Stegen in Barcelona überzeugt. Das könnte nun für Unruhe sorgen, denn Neuer leistet sich (...) einen groben Bock“, schrieb der Blick (SUI).