Mannschaftsrat halbiert: Rapid muss die Verantwortung aufteilen

Eine Mannschaft besteht nicht nur aus Fußballern, die sich täglich treffen, um ihren Beruf auszuüben. Damit die Spiele erfolgreich ablaufen, ist es nötig, eine homogene Gruppe zu bilden. Bei Rapid war das nicht immer so – der fehlende mannschaftliche Zusammenhalt war einer der Gründe für die verpatzte letzte Saison.

Seither hat sich viel getan. Vor dem Re-Start in Salzburg betonte Sportdirektor Zoran Barisic noch, „was für ein guter Geist in dieser Truppe steckt“. Es folgte das 0:2 beim Meister und, was noch viel schwerer wiegt: der Ausfall von drei internen Stützen. Christopher Dibon, Mario Sonnleitner und Thomas Murg bilden die Hälfte des grünen Mannschaftsrates.