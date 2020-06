Im Nachspiel von Rapid gegen Salzburg kommen Fragen auf

Drei Verletzte, die Schlussphase in Unterzahl, ein Gegentor in der Nachspielzeit, null Punkte und riesige Enttäuschung nach dem Schlusspfiff.

Klingt nach der Kurzzusammenfassung der 0:2-Pleite von Rapid in Salzburg, ist aber nur ein Teil der Geschichte. Unglaublich, aber wahr: Das alles ist den Hütteldorfern zum zweiten Mal in dieser Saison passiert – der erste Satz trifft auch auf das 1:2 gegen den LASK im August 2019 zu. Im damals noch gefüllten Allianz Stadion hat es Thorsten Schick bei einem Potzmann-Foul am schlimmsten erwischt – der Flügel kam erst nach einem halben Jahr wieder zum Einsatz.

In Salzburg war nach nur zwei Minuten beim Schrei von Christopher Dibon durch die Geisterspiel-Atmosphäre sofort klar, dass etwas Schlimmes passiert ist. Am Tag danach hat sich der befürchtete Kreuzbandriss bestätigt. Dibons neuerlicher Ausfall hat Trainer Didi Kühbauer schwer getroffen – menschlich wie sportlich: „Das verändert unser ganzes Spiel.“ Dibon war nach dem Verkauf von Müldür der Verteidiger, der noch am besten im Spielaufbau ist. Diese Lücke wird Rapid noch lange beschäftigen.

Ob auch für Mario Sonnleitner und Thomas Murg (dem nur Sekunden nach der Einwechslung Wöber aufs Bein gefallen war) die Saison beendet ist, sollte am Freitag klar sein.