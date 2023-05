Stürmerstar Haaland: Vom CL-Eklat des Vaters und Millionen-Boni

Dabei ist Erling Haaland aktuell der beste Stürmer der Welt. Wettbewerbsübergreifend bringt er es seit seiner Ankunft bei City auf 51 Tore. In der Premier League hat er in 32 Spielen 35 Mal getroffen. Und in der Champions League jubelte er in acht Spielen schon zwölf Mal.