Real Madrid vs. Manchester City: Alles offen nach dem 1:1

Die Charakteristik der Partie war ganz so, wie man sie erwartet hatte. Die Gäste aus England suchten über den Ballbesitz Dominanz und hatten zunächst gefühlt immer den Ball – in Zahlen waren es 72 Prozent in den ersten 25 Minuten. Real hatte sich darauf gut eingestellt und versuchte zunächst, die Anfangsphase sicher zu überstehen. Mit Erfolg. Zwar prüften De Bruyne (8.), Rodri (14.) und zweimal Haaland (15., 16.) Thibaut Courtois. Die Halbchancen und Weitschüsse der Gäste waren für den Real-Goalie aber bestenfalls ein zweites Aufwärmprogramm. Den vier gehaltenen Schüssen des belgischen Goalies stand kein einziger auf der Gegenseite gegenüber. Ederson im Tor von ManCity hatte den Ball in der ersten halben Stunde nur am Fuß aber nie in der Hand.

Die FührungDieses Gefühl sollte der Brasilianer erst nach 36 Minuten kennenlernen – und zwar, als er die Kugel aus dem Netz hinter sich holen musste. Beim ersten realen Vorstoß hatte es gleich hinter Ederson eingeschlagen. Und so war es passiert: Der jüngste Real-Profi Camavinga (20) spielte mit Modric (37) – dem ältesten – einen Doppelpass noch in der eigenen Hälfte. Der Franzose war auf und davon und fand Vinicius Junior, der aus 25 Metern nicht exakt platziert aber doch unhaltbar ins linke Eck traf – 1:0, der erste Schuss der Gastgeber war ein Volltreffer.