Manchester United nach Elferkrimi gegen Brighton im FA-Cup-Finale

Manchester United hat die EnttĂ€uschung in der Europa League rasch abgehakt. Nach einem Elferkrimi zog das Team von Marcel Sabitzer ins Finale des englischen Fußball-FA-Cups ein. Die "Red Devils" setzten sich am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion im Shoot-Out gegen Brighton mit 7:6 durch, nach 120 Minuten war es 0:0 gestanden. Im Endspiel am 3. Juni wieder in Wembley wartet der Stadtrivale ManCity, der bereits am Samstag 3:0 gegen Sheffield United gewonnen hatte. Von 14 Penaltys wurde nur einer verschossen, der UnglĂŒcksrabe war Brightons Solly March.