Europa-League-Aus: Für Manchester United hagelt es Hohn und Spott

„Das war eine Katastrophe, selbst verursacht von Manchester United“, schrieb das Boulevardblatt The Sun. „Manchester Uniteds desaströser Abend für das Katastrophen-Paar“, schrieb der Independent. Manchester United (der Klub steht zum Verkauf) sei von der ersten Minute an nicht bereit gewesen, analysierte TV-Experte und Ex-Profi Owen Hargreaves. Auch Sabitzer konnte an der Pleite nichts ändern, er wurde in der 68. Minute ausgewechselt.

„Es war eine große Gelegenheit, ein Viertelfinale in Europa. Eine großartige Gelegenheit, etwas zu gewinnen“, meinte ten Haag nach dem Aus gegen den sechsmaligen Gewinner des zweitwichtigsten Europapokals: „Und wir geben es weg. Wir sind selbst schuld.“