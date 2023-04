Europacup: Sevilla verabschiedet Sabitzer und Manchester United

Manchester-Leihspieler Marcel Sabitzer war nach wenigen Minuten hart gefoult worden. Noch schmerzhafter wurde es für Kapitän Maguire. Dem Verteidiger, der aufgrund seiner zahlreichen Fehler auch von United-Fans geschmäht wurde, unterlief am eigenen Strafraum ein Fehlpass – En-Nesyri traf (8.). In Minute 47 setzte Bade einen Eckball per Schulter zum 2:0 ins Netz.

Nach 68 Minuten war es für Sabitzer vorbei, für United nach 81: Einen fürchterlichen Patzer von Goalie De Gea nutzte En-Nesyri zur Entscheidung.