Manchester City erteilte Arsenal eine Lehrstunde

Die Gastgeber zogen sich nicht zurück und blieben aggressiv. Wie in einer Einbahnstraße rollten die Angriffe in Richtung Arsenal-Tor. Allein Stürmerstar Haaland vergab zwei Hochkaräter. Belohnt wurde Manchester kurz vor der Pause, und wieder hatte De Bruyne seinen Fuß im Spiel. Der Belgier brachte einen Freistoß perfekt in den Strafraum, Innenverteidiger John Stones köpfelte ein.