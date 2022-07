Maierhofer, Djuricin, Naumoski: Promi-Auflauf im Fußball-Osten

Dort hat jetzt Hans Kleer das Sagen, der davor zwei Jahre lang in Stripfing Sportdirektor und Trainer war. Nach der Fusion mit den Admira Juniors ist das langfristige Ziel der Aufstieg in die 2. Liga. Zu den ersten Verfolgern zählen noch Marchfeld und Leobendorf. Auch der Wr. Sport-Club erhielt Vorschuss-Lorbeeren. Denen wurde man mit dem Cupsieg beim SAK Klagenfurt gerecht, im Liga-Cup gab es mit dem 2:5 in Draßburg aber einen argen Dämpfer.