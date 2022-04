Vor Feldhofers Duell mit Ex-Klub WAC: Corona-Sorgen bei Rapid Wien

Der WAC hat zuletzt in der Liga drei Niederlagen in Folge kassiert und ist im Cup-Halbfinale im Elfmeterschießen knapp an Salzburg gescheitert. "An der Chancenmenge ist es nicht gelegen. Aber durch die vielen Personalwechsel sind die Abläufe nicht so klar, dass wir noch mehr Druck hätten ausüben können", erklärte Trainer Robin Dutt, der in Wien unter anderem ohne die Stammkräfte Eliel Peretz (Muskelprobleme), Thorsten Röcher (krank) und Tai Baribo auskommen muss. Baribo wurde eine Wunde an der Achillessehne genäht, der Israeli werde noch 14 Tage ausfallen, sagte Dutt. "Wir werden praktisch nur Defensive auf der Ersatzbank haben."

Der Deutsche verwies angesichts der Lage aber auf seine langjährige Erfahrung, gerade auch mit solchen schwierigen Situationen. "Es ist so im Fußball, dass du mal mehr, mal weniger Verletzte hast. Damit musst du klar kommen, ich möchte gar nicht so viel über das reden." Wichtig sei in solchen Phasen das Vertrauen zum Team und in die vorhandene Qualität. Dass die Lavanttaler gegen Rapid gewinnen können, haben sie bewiesen: von den jüngsten drei Spielen gingen zwei an den WAC. Zuletzt gab es am 7. November 2021 im eigenen Stadion einen 4:1-Erfolg.