Magath sagte der Austria ab

Tatsache ist aber, dass die Austria nach der Diskussion um Magath einen prominenten Trainer präsentieren muss. In diesem Sinne wäre Huub Stevens ein idealer Kandidat. Der Niederländer, derzeit beim VfB Stuttgart, kennt die Liga aus seiner Zeit bei Red Bull Salzburg.

Auch Thorsten Fink bietet sich auf dem Markt überall an. Der Deutsche verlor am 11. Mai seinen Job beim zypriotischen Tabellenführer APOEL Nikosia, weil das Spiel gegen Verfolger Apollon Limassol 0:1 verloren ging. Auch der 47-jährige Deutsche kennt die Liga: Er war von 2006 bis 2008 bei Red Bull Salzburg Coach der Juniors und Co-Trainer von Giovanni Trapattoni. Meldungen über Verhandlungen mit Hannover 96 hat Fink in den letzten Tagen dementiert.