Die Austria greift tief in die Tasche

Offiziell will die Austria die Verpflichtung von Felix Magath noch nicht bekannt geben. Aus der Vergangenheit weiß man, dass ein Top-Kandidat noch in letzter Sekunde abspringen kann. Schlag’ nach bei Franco Foda, dem dann Peter Stöger und der Meistertitel folgten. Es handelte sich um den letzten Trainer-Glücksfall. Sportdirektor Franz Wohlfahrt weilte gestern jedenfalls nicht in Wien, ein Indiz dafür, dass sich die Gespräche mit dem möglichen Neuen in der finalen Phase befinden.

"Der nächste Schuss beim Trainer muss sitzen." Das hatte AG-Finanzvorstand Markus Kraetschmer vor einigen Wochen gegenüber dem KURIER gesagt. Magath soll besagter Volltreffer sein. Tatsache ist auch, dass die Austria bereit ist, viel Geld in die Hand zu nehmen, um sportlich wieder dorthin zu gelangen, wo man aufgrund der Ansprüche ohnehin sein sollte. Unter den Top 3 in Österreich, sowie auf der europäischen Bühne. "Es wird kein finanzielles Harakiri sein, aber wir werden schon den einen oder anderen Euro für das Trainerteam verwenden." Kraetschmer spricht von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag, den die Austria für die nächste Saison aufbringen will. Inkludiert sind: Das Trainerteam, etwaige Investitionen in das Trainerteam (Ablöse, Manager-Gebühren), der bestehende Kader, Investitionen in den Kader.