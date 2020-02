Männerdomäne Fußball? Eine Wienerin pfeift darauf

„Sie hat sich im Sprintbereich unglaublich gesteigert“, weiß Steiner. Weniger charmante Komplimente überhört sie. Selbst in der Wiener Stadtliga und im rauen Unterhaus hat sie als Hauptschiedsrichterin in zehn Jahren kaum mehr als zehn Mal Rot zücken müssen.

Um international nach oben zu kommen, ist die inzwischen mit dem FIFA-Wappen Dekorierte auf den Job an der Seitenlinie fokussiert. Prompt scheint Telek in der Kandidatenliste für die nächste Frauen-Fußball-EM auf. Obwohl die Tradition in Nachbarländern, speziell, was weibliches Schiri-Personal betrifft, viel größer als im lange konservativen gewesenen Österreich ist.

Ein einziges Mal durfte mit der Schweizerin Nicole Petignat eine Frau ein österreichisches Bundesliga-Spiel (Sturm Graz – Ried 4:2) leiten. Danach verabschiedet sich Sturms Abwehrrecke Ranko Popovic von ihr mit Handkuss. Das freilich ist schon bald 18 Jahre her.