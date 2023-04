Lustenau bleibt die Nummer eins, Altach rettet Remis gegen Ried

Ried schlug nach kurzem Schreckmoment aber zurück und belohnte sich in der 55. Minute für die Mühen: Nach Pomer-Ecke segelte Chabbi heran und machte die liegengelassenen Chancen per Kopf vergessen. Wieder zehn Minuten danach erhöhte der Routinier nach langem Zuspiel und Kopfablage Christoph Langs auf 2:0, wegen Abseits' wurde Altachs Gnadenfrist aber verlängert. Und die "Ländle"-Truppe nützte sie: Nuhiu warf sich in einen Abpraller von der Stange und mischte die Karten neu.

Ried war auch im Finish dem Sieg näher - und hatte doppelt Pech: Chabbi köpfelte an die Stange (77.), Aleksandar Lutovac klopfte ebenfalls per Kopf an der Latte an (83.).