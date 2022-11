Los Angeles mit Bale gewann US-Fußball-Meisterschaft

Der Mittelfeldspieler war erst in der Verlängerung eingewechselt worden. In der vierten Minute der Nachspielzeit hatte Jack Elliott Philadelphia mit der 3:2-Führung jubeln lassen. Bei L.A. war im Finish Ersatztorhüter John McCarthy im Einsatz. Stammtormann Maxime Crepeau hatte in der Verlängerung die Rote Karte gesehen und sich dabei selbst so schwer am Bein verletzt, dass er vom Feld abtransportiert werden musste.