Löw räumt eigene Fehler ein: "Es war fast schon arrogant"

Drei Neue im Kader

Im Kader für die kommenden Spiele am 6. September in der neuen Nationenliga gegen Weltmeister Frankreich und drei Tage später im Testspiel gegen Peru fehlt ein prominenter Name. Sami Khedira von Juventus Turin wurde erstmals seit langer Zeit nicht berücksichtigt. Insgesamt stehen 17 Spieler aus dem WM-Kader im neuen Aufgebot.

Neu sind hingegen Thilo Kehrer (PSG), Nico Schulz (Hoffenheim) und Kai Havertz (Leverkusen).