Deutsche Fußball-Teamspieler posieren mit Erdogan

Einen Tag vor der WM-Nominierung sorgen zwei deutsche Teamspieler für Wirbel. Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben nämlich am Wochenende in London den umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen - und dabei ihre Sympathien für den konservativen Politiker nicht verheimlicht.

Erdogan weilt derzeit in Englands Hauptstadt. Am Dienstag wird er von Queen Elizabeth II und der Premierministerin Theresa May empfangen. In der Türkei lässt er am 24. Juni vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abhalten.

Vor dem Treffen mit den beiden Damen fand Erdogan Zeit für ein Treffen mit den beiden türkischstämmigen Kickern, die im Ruhrgebiet auf die Welt gekommen sind und sich für das deutsche Nationalteam entschieden haben. Özil und Gündogan überreichten dem 64-Jährigen dabei Trikots ihrer Klubs Arsenal bzw. Manchester City.

Erdogans Partei AKP veröffentlichte Fotos des Treffens im Hotel Four Seasons, an dem auch der deutsch-türkische Profi Cenk Tosun vom FC Everton teilnahm, am Montag auf Twitter. Auf Gündogans Trikot mit der Nummer acht stand: "Mit großem Respekt für meinen hochgeschätzten Präsidenten." Tosun, der sich für die türkische Nationalmannschaft entschieden hat, schrieb auf seinem Dress keine Widmung.