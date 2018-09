Lob von Rangnick: "Salzburg hat perfekt gespielt"

Bei den Leipzigern war die Ernüchterung groß: „Natürlich sind wir extrem enttäuscht, über das Ergebnis, über den Auftritt in der ersten Halbzeit. So kannst du nicht in ein Spiel gehen“, meinte Trainer Ralf Rangnick, der natürlich alles andere als zufrieden war: „Ich hatte nicht das Gefühl, das alle, die auf Platz standen, verstanden haben, was an Dynamik und Wucht zu uns kommt. Ich stelle mich sonst gerne vor die Jungs. aber das fällt mir heute schwer.“

Und auch die Ex-Salzburger im Leipziger Dress reagierten mit viel Selbstkritik auf die 70 Minuten in vielen Bereichen enttäuschende Vorstellung ihrer Mannschaft. „Eine Hälfte lang haben wir nichts zusammen gebracht, dann sind wir besser geworden und haben alles probiert. Und dann bekommen wir am Ende wieder so ein blödes Tor. Aber im Großen und Ganzen hat Salzburg verdient gewonnen“, meinte Konrad Laimer.

Ungläubiger Ex-Sportchef

Viel Lob gab es von Rangnick für den Gegner. „ Salzburg hat perfekt gespielt. Ich bleibe dabei: Es ist unfassbar, dass diese Mannschaft gegen Roter Stern Belgrad ausgeschieden ist. Das kann man gar nicht glauben“, meinte der ehemalige Sportdirektor von Salzburg.

Der 60-Jährige steht nach der doch überraschenden Niederlage gegen den österreichischen Serienmeister mit seiner Mannschaft in der Europa League bereits unter Zugzwang. Im zweiten Gruppenspiel treten die Leipziger am 4. Oktober bei Rosenberg Trondheim an, die Salzburger empfangen Celtic Glasgow. Der schottische Meister setzt sich am Donnerstag im Duell gegen sein norwegisches Pendant 1:0 durch.