Jürgen Klopp: "Allein mein Blick ist eine rote Karte wert"

Allerdings blieb Klopp bei seiner Einschätzung der Situation auf dem Platz. „Ein bisschen als Entschuldigung würde ich gern erwähnen: Wie kann man bei diesem Foul nicht pfeifen? Wie zum Teufel ist das möglich? Und ich wünschte, ich könnte dafür eine Erklärung bekommen.“

"Abscheuliche Gesänge"

Die giftige Atmosphäre machte auch auf den Rängen nicht halt. Liverpool kritisierte die gegnerischen Fans für Gesänge, die auf die Katastrophen von Hillsborough und Heysel anspielten. „Wir sind zutiefst erschüttert, dass während des Spiels in Anfield abscheuliche Gesänge über Tragödien in Fußballstadien aus dem Gästeblock zu hören waren“, hieß es nach dem Spiel in einer Mitteilung auf der Liverpool-Website. Bei der Tragödie in Heysel 1985 waren 39 Menschen gestorben, in Folge der Hillsborough-Katastrophe von 1989 waren 97 Liverpool-Fans ums Leben gekommen.