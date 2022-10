Klopp sieht Rot, Liverpool besiegt Manchester City

Im elften Spiel der Premier-League-Saison setzte es am Sonntag f├╝r Titelfavorit Manchester City die erste Niederlage. Und das ausgerechnet gegen den gro├čen sportlichen Rivalen der letzten Jahre.

Der FC Liverpool feierte einen 1:0-Sieg an der Anfield Road gegen den Titelverteidiger. Das entscheidende Tor erzielte Mohamed Salah nach einem weiten Ausschuss von Goalie Alisson Becker (76.). Zuvor war ein Tor von Manchester City von Phil Foden aberkannt worden, weil Erling Haaland in der Entstehung ein Foul an Liverpools Fabinho begangen hatte (55.).