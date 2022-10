Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und das verflixte siebente Jahr

Klopp wiegelte aber ab. „Mir fehlt es nicht an Energie, und die Situation hier ist völlig anders.“ In Mainz sei nach dem Auf- und Abstieg und dem Abgang zahlreicher Spieler ein Neustart notwendig gewesen. „Sie wollten, dass ich bleibe. Ich war voller Energie, bin direkt nach Dortmund gegangen und alles war fein.“ Dort habe er immer wieder Leistungsträger verloren. „Statt ein Team zu entwickeln, gehen wir zwei Schritte zurück. Und jeder fragt dich: Warum seid ihr nicht so gut wie letztes Jahr?“

An Energie habe es ihm 2015 aber nicht gefehlt, versicherte Klopp. „Ich habe nur gesagt, ich mache ein Jahr Urlaub, weil das zu der Zeit in Mode war. Ich glaube, Pep und Thomas Tuchel haben das auch gemacht.“ Es waren nur vier Monate Urlaub, weil er am 8. Oktober 2015 seinen Job in der Premier League antrat, wo er mittlerweile der längstdienende Trainer ist. Sein Vertrag in Liverpool wurde im April vorzeitig bis 2026 verlängert. Überraschend, weil er seinen Abschied für 2024 angekündigt hatte.