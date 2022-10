Wüste Prügelszenen in Englands Frauen-Liga

Doch damit noch nicht genug, denn an der Seitenlinie ging der Wirbel noch weiter. Auf ihrem Weg in den Spielertunnel musste Cissoko an der Ersatzbank von Aston Villa vorbei und geriet dort mit Ersatzspielerin Chantelle Boye-Hlorkah aneinander. Daraus resultierte eine weitere Rudelbildung zwischen den beiden Ersatzbänken, bei der Spielerinnen und Mitglieder der Betreuerteams der beiden Teams beteiligt waren. West-Ham-Trainer Paul Konchesky sah die rote Karte wegen aggresiven Verhaltens gegenüber dem Gegner.

Das Spiel endete 2:1 für West Ham. Die Schweizerin Alisha Lehmann vergab beim Stand von 0:2 einen Elfer für Aston Villa. Die 23-Jährige spielte zwischen 2018 und 2021 für West Ham.