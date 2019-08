Liverpool oder Chelsea: Wer ist die Nummer eins von Europa?

Wenn es ein Match gegeben hat, das in der Vergangenheit selbst Jürgen Klopp zum Fußball-Muffel werden hat lassen, dann war das der UEFA-Supercup. Dieses Kräftemessen der Sieger der Champions - und der Europa League, das nun schon seit 1974 veranstaltet wird, ließ beim deutschen Coach nämlich regelmäßig schlechte Erinnerungen aufkommen. „Ich war so oft in Endspielen. Der Supercup ist dann der endgültige Beweis, dass man nicht gewonnen hat“, erzählt Klopp.