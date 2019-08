Start der Premier League: Milliardäre haben wieder Saison

Im Gegensatz zur deutschen und österreichischen Bundesliga werden aber nicht alle Premier-League-Spiele live im TV übertragen. In der kommenden Spielzeit sind es 200 Partien, in der laufenden waren es sogar nur 168 – von insgesamt 380. Englische Fans können also nur die Hälfte aller Begegnungen live im Fernsehen verfolgen. Die beiden Pay-TV-Sender Sky und BT Sports übertrugen 29 Partien des FC Liverpool; City konnten die zahlenden Fans nur 26-mal live am Bildschirm verfolgen.

Die sogenannte „Blackout Rule“ verbietet es, an einem Samstag zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr (englischer Zeit) Fußball live im Fernsehen zu zeigen. Und tatsächlich: Bereits 1960 überzeugte Bob Lord, damals Vorsitzender des FC Burnley, die Chefs der englischen Liga, dass samstagnachmittags kein Fußball im TV laufen dürfe. Fans sollten lieber vor Ort ins Stadion gehen und ihren regionalen Verein unterstützen, als Topspiele von der Couch aus zu sehen. Fast 60 Jahre später besteht diese Regel nach wie vor. Darüber hinaus darf immer nur ein Spiel pro Anstoßzeit übertragen werden, eine Konferenz wie in Deutschland und Österreich gibt es in England nicht.