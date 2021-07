Liverpool: Klopp macht mit 34 Profis in Saalfelden keinen Urlaub

Mit Ibrahima Kanouté, der aus Leipzig gekommen ist, war ein neuer Spieler dabei. Auch der langzeitverletzte Virgil van Dijk ist dabei, ebenso seine Verteidigerkollegen Joel Matip und Joe Gomez. In ihrer ehemaligen Heimat kamen auch Sadio Mané, Naby Keita und Takumi Minamino an. Am 20. Juli gibt es in der Saalfeldner Bürgerau hinter verschlossenen Toren ein Miniturnier (je ein Spiel über 30 Minuten) gegen Wacker Innsbruck und den VfB Stuttgart. Die Spiele werden aber live auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD übertragen. Am 23. Juli dürfen 3.500 Zuschauer ins Grödiger Stadion zum Spiel gegen Mainz. Am 29. Juli sind beim Test gegen Hertha BSC im Innsbrucker Tivoli gar 15.000 Zuschauer erlaubt.

Die Berliner residieren von 25. Juli bis 1. August in Leogang. Es zieht aber noch einige andere internationale Topklubs diesen Sommer nach Salzburg. Villarreal kommt nach Mittersill, Ajax Amsterdam nach Bramberg. RB Leipzig ist in Saalfelden-Leogang. Leverkusen reiste gestern nach Zell am See-Kaprun an.