Liverpool gegen ManUnited veredelt das Wochenende der Klassiker

Mitte Jänner ist die Auswahl an internationalen Fußball-Spielen üblicherweise dünn. Doch Corona sorgt auch hier für Veränderungen: Die Winterpausen wurden nach den verspäteten Saisonstarts verkürzt, neben den Engländern setzen auch die anderen Top-Ligen auf Winterkick.

Am Sonntag kommt es zu einem absoluten Spitzenspiel: Liverpool empfängt Manchester United. Es ist nicht nur das Duell der erfolgreichsten Vereine der britischen Insel, sondern auch der direkte Kampf um die Tabellenspitze.

Erinnerung an Sir Alex

United eroberte durch einen 1:0-Sieg im Nachtragsspiel bei Burnley am Dienstagabend die alleinige Tabellenführung. Zuletzt standen die „Red Devils“ 2012 noch unter Sir Alex Ferguson nach 17 Runden auf Platz eins. Damals holte der erfolgreichste Klub der Premier-League-Ära den Titel.

Am Sonntag wartet auf die Mannschaft des nunmehrigen, im Herbst noch umstrittenen Trainers Ole Gunnar Solskjaer der große Härte-Test: In Anfield will der Meister mit Trainer Jürgen Klopp Platz eins zurückholen.