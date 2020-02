Liverpool bis Dortmund: Ring frei für die K.o.-Kämpfe

Noch 16 Teams dürfen sich Hoffnungen machen, den besten Klubbewerb der Welt zu gewinnen. Von 18. Februar bis 18. März werden in Hin- und Rückspielen die Aufsteiger ins Viertelfinale ermittelt. Zum Auftakt spielen am Dienstag Atlético Madrid gegen Liverpool und Dortmund gegen Paris SG.

Kann Liverpool den Titel verteidigen? Und wie stehen die Chancen der 15 anderen? Eine subjektive Chancen-Abwägung des KURIER.

Liverpool

Die Mannschaft von Jürgen Klopp ist der Favorit und in der englischen Premier League noch ungeschlagen. Den einzigen richtigen Ausrutscher leisteten sich die Stars im ersten Spiel der Gruppenphase in Neapel. Heute kehrt man zurück ins Stadion, wo man am 1. Juni die Champions League geholt hat. Gegner Atlético Madrid stolpert dahin und hat von den letzten fünf Spielen nur eines gewonnen.

Chancen: 5/5 Sterne