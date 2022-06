Viel wurde gesprochen, analysiert und gehofft. Heute um 20.45 Uhr ist es so weit: In Osijek beginnt die Ära von Ralf Rangnick als ÖFB-Teamchef. Und der erste Auftritt hat es gleich in sich. Österreich startet gegen Vizeweltmeister Kroatien in die Nations League.

Geschenke vom Gastgeber für den Neuen sind eher nicht zu erwarten, und auch Österreich hat angekündigt, mutig und mit einem neuen Gesicht in die Ära zu starten.