Live-Ticker: Österreich braucht auf den Färöern den Pflichtsieg

Österreichs ersatzgeschwächtes Fußball-Nationalteam muss um 20.45 Uhr auf den Färöern gewinnen, sonst ist wohl nicht nur Platz zwei in der WM-Qualifikation außer Reichweite. Für Franco Foda geht es um nichts weniger als seine Zukunft als Teamchef. Sollte sich die ÖFB-Auswahl zum dritten Mal in ihrer Geschichte gegen die Inselkicker blamieren, wäre der Trainer kaum mehr zu halten. „Wir sind gewillt, trotz der vielen Ausfälle das Optimum herauszuholen“, betonte Foda vor dem auf Freitag verschobenen Abflug in Richtung Nordatlantik.