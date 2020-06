Live-Spielstand: WAC gegen Sturm und Hartberg gegen den LASK

Für den Wolfsberger AC ist in der Fußball-Bundesliga das Thema Europacup noch nicht erledigt, für Sturm Graz geht es hingegen eher um Schadensbegrenzung. Am Mittwoch-Abend treffen die beiden Klubs in Wolfsberg aufeinander, und nicht nur für WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer geht sein Team als Favorit in die Partie. Bei den Grazern fallen Stützen aus, darunter der verletzte Kapitän Stefan Hierländer.