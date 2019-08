Live-Spielstände: Rapid kämpft in St. Pölten um ersten Sieg

St. Pölten mit Neo-Trainer Alexander Schmidt steht vor einem stimmungsvollen Heim-Auftakt gegen Rapid. Wie der große Nachbar gingen auch die Niederösterreicher in der ersten Runde als Verlierer vom Platz. Beide Mannschaften stehen am Sonntag bereits unter Siegzwang. Für Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer hat die kurze Reise an seine alte Wirkungsstätte nur drei Punkte zum Zweck.

Auf Salzburg wartet derweil der SV Mattersburg. Trainer Jesse Marsch wird wieder die beste Elf aufbieten, Mattersburg will aber kein zusätzlicher Sparring-Partner werden. Zu guter Letzt muss Sturm Graz nach dem Europacup-Aus zum Duell der beiden Spitzenreiter nach der Auftaktrunde im Lavanttal beim WAC antreten. Die Kärntner erwarten den Nachbarn mit breiter Brust. Ein intensives Kräftemessen auf Augenhöhe wird erwartet.