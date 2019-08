SKN-Transfersperre: "Wir wollten es unter Verschluss halten"

Viel wurde getuschelt, viel wurde geschrieben. Klartext gesprochen wurde in St. Pölten über die peinliche Causa Transfersperre aber erst unmittelbar vor dem Spiel SKN - Rapid.

Erstmals gestand SKN-Präsident Schwarzl Fehler ein: "Wir wollten die Transfersperre unter Verschluss halten, weil sonst die Konkurrenz unsere Notsituation noch mehr ausnutzen hätte können. Ja, wir waren nicht ganz transparent."

Der härteste Vorwurf kam Samstagabend - und wurde Sonntagnachmittag ebenso heftig abgestritten. Wie weltfussball.at berichtet, hätte der SKN St. Pölten die von der FIFA verhängte Transfersperre vier Monate lang geheim gehalten, ehe man damit im Jänner an die Öffentlichkeit ging.

Stimmt nicht, betont die gesamte SKN-Führung. Zwar wäre tatsächlich im Fall Koita am 14. September 2018 geurteilt worden. Allerdings wäre laut SKN das Urteil erst am 28. November an die Streitparteien überstellt worden.

Was dann passierte, war offensichtlich die komplett falsche Taktik. Die St. Pöltner hofften auf einen Antrag auf aufschiebende Wirkung. Die Sperre hätte erst ab Sommer 2019 gelten sollen, um im Winter noch den Kader zu verstärken. "Wir waren uns sicher, dass wir das Ganze aufschieben können", erklärt Schwarzl.