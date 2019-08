Enttäuschung in St. Pölten: Rapid verpasst den Pflichtsieg

Es ging weiter auf Augenhöhe – was nicht für Rapid spricht. SKN-Rückkehrer Roope Riski blieb wirkungslos. Stefan Schwab (60.) und auf der Gegenseite Daniel Luxbacher (68.) scheiterten. Der Ausgleich fiel erneut nach einem (eigentlich geklärten) Eckball. Wieder brachte der SKN den Ball zurück in die Gefahrenzone und Luan vollendete (69.). Rapid mühte sich, Chancen ergaben sich aus Freistößen wie einem von Murg aus bester Lage in die Mauer (80.). Joker Stephan Auer verpasste ebenso den Siegestreffer (87.) wie Schobesberger: Riegler erwischte den Heber in Minute 90 noch.