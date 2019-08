Rapids "Taxi" Fountas: Schnell und zum Nulltarif

Taxiarchis " Taxi" Fountas war ein Wunschspieler von Didi Kühbauer. Heute kehren die beiden nach St. Pölten zurück. Dorthin, wo sie sich mit ihren Leistungen für Rapid empfohlen haben. Der eine auf dem Feld, der andere auf der Betreuerbank.

Fountas ist im 3-1-4-2-System gegen den SKN (17 Uhr) als Dauerläufer in der Spitze zu erwarten. Beim Ex-Klub spielte der 23-Jährige noch im offensiven Mittelfeld seine besten Partien. Wo sieht sich Fountas selbst am besten? "Im Zentrum. Entweder als Stürmer, als Nummer 10 oder als Achter, wie es sie in unserem neuen System gibt." Und zur Not auch "am Flügel, wenn es sehr offensiv ausgelegt ist."