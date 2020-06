Live: So steht es bei der Austria, in Mattersburg und Altach

Vor dem Wiedersehen zwischen der WSG Tirol und der Austria in der Fußball-Bundesliga sind die Gemüter noch nicht abgekühlt. Nachdem sie sich beim 0:1 in Wien am Dienstagabend benachteiligt sahen, sind die Wattener zu Hause auf Revanche aus. Mittelfeldmann Dino Kovacec meinte mit Blick auf die Partie am Samstag-Abend martialisch: "Sie verdienen so viel mehr als wir, und wir spielen sie tot." Die Austria will hingegen die Mini-Siegesserie, mit erstmals zwei Erfolgen am Stück, ausbauen.