Bundesliga live: Torgarant Fountas bringt Rapid in Führung

Dem WAC steht eine schwierige Woche bevor. Die Kärntner treffen in der Fußball-Bundesliga am Mittwoch-Abend zu Hause und am Sonntag (17.00 Uhr) auswärts auf Serienmeister Red Bull Salzburg. Die Salzburger haben ihre vergangenen sieben Pflichtspiele gewonnen und sind nach der Corona-Pause noch makellos.

Die Bullen haben in Wolfsberg ihren nächsten Schritt in Richtung siebenten Meistertitel in Folge im Visier. Der Vorsprung auf den ersten und wohl einzigen verbliebenen Verfolger Rapid beträgt sechs Runden vor Schluss satte sieben Punkte.