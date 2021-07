Schachtar - Rapid zum Nachlesen

Trotz der Niederlage in Wien haben die Rapidler die Hoffnung freilich noch nicht aufgegeben. Der Glaube an das Wunder lebt. „Ich glaube an meine Spieler, weil sie fußballerische Qualität und einen tollen Charakter haben. Ich glaube an das Wunder und hoffe, dass sie es schaffen", sagt Trainer Zoran Barisic.