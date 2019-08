Live: Der LASK kämpft in Brügge um die CL-Gruppenphase

"Wir glauben daran und werden alles geben, um diesen Traum wahr zu machen", sagt Ismael auch wenige Minuten vor dem Spiel im Gespräch mit Sky. Wir werden es in Kürze sehen, ob der Traum tatsächlich in Erfüllung geht und der LASK Salzburg in die CL-Gruppenphase folgt.