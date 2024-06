Lionel Messi suchte in Barcelona Hilfe bei einem Psychologen

Lionel Messi hat während seiner Zeit beim FC Barcelona psychologische Unterstützung eingeholt - trotz anfänglicher Skepsis. "Die Wahrheit ist, dass ich vor langer Zeit, als ich in Barcelona war, eine Therapie gemacht habe", erzählte der 36-jährige Argentinier am Freitag in einem Interview dem argentinischen Nachrichtenportal "Infobae". Inzwischen gehe er jedoch nicht mehr zu einem Psychologen, sagte der nun bei Inter Miami spielende Fußball-Weltmeister.

Die Therapie habe Messi dabei geholfen, "mich meinen Mitmenschen gegenüber zu öffnen". Er habe begonnen, "viel mehr über alles zu reden, was mir passiert ist". Inzwischen könne er leichter über seine Sorgen sprechen, besonders mit Freunden und Familie.