Lauren James: Shooting-Star und Enfant Terrible der Fußball-WM

"Eine Lektion, die man lernen muss"

Trainerin Wiegman nahm die Stürmerin in Schutz: "Es war spät im Spiel (87. Minute, Anm.), da werden die Spielerinnen auch etwas müde", sagte Wiegman über James' Verhalten. "Sie ist auf dieser Bühne eine unerfahrene Spielerin und hat sich bisher im Turnier wirklich gut geschlagen." James hatte sich nach dem Spiel in der Kabine bei den Mitspielerinnen entschuldigt. "Sie ist die süßeste Person, die ich kenne. So etwas passiert, du kannst es nicht mehr ändern." Und sie fügt hinzu: "Es ist eine große Lektion, die man lernen muss."

Selbst die gefoulte Michelle Alozie brach via Twitter eine Lanze für die Gegnerin.