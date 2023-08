Fuball-WM: Deutschland-Bezwingerinnen aus Kolumbien im Viertelfinale

Kolumbiens Frauen-Nationalmannschaft hat bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland das Viertelfinale erreicht. Die SĂŒdamerikanerinnen besiegten am Dienstag vor 27.706 Zuschauern in Melbourne das Überraschungsteam aus Jamaika mit 1:0 (0:0) und treffen nun am Samstag (09.00 Uhr) in der Runde der besten Acht in Brisbane auf die Europameisterinnen aus England. Den Siegtreffer erzielte Catalina Usme in der 51. Minute.