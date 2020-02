Last-minute-Ticket: Wer noch auf den EM-Zug aufspringen könnte

In gut vier Monaten startet Österreichs Team in die Europameisterschaft. Mit einem Spiel am 14. Juni in Bukarest – der Auftaktgegner wird im März in einem Play-off ermittelt und Rumänien, Nordmazedonien, Kosovo, Georgien oder Weißrussland heißen. So weit so gut.

Für Österreichs Spieler hat die Vorbereitung auf das Turnier längst begonnen. Die Hausaufgaben für Fixstarter wie Arnautovic, Alaba oder Sabitzer sind klar: Auf die Ernährung achten, viel schlafen, verletzungsfrei bleiben und regelmäßig spielen.

Doch in des Teamchefs Hinterkopf dürfte es neben den Fixstartern auch Spieler geben, die in den letzten Monaten nicht dabei waren. Ein Überblick.