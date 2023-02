LASK vs. Lustenau: Ein Geschenk zur Stadioneröffnung

Die Stimmung war dennoch spitze, die Fans waren bei Regen früh ins Stadion gekommen. Jeder war gespannt gewesen auf die Atmosphäre, die sich schon in den Stunden vor dem Match entfalten sollte. Musik- und Lichteinlagen sorgten für Unterhaltung.

Unterhaltung, mit der der Fußball an diesem Tag leider nicht mithalten konnte. Zwar begann das Match intensiv, doch es zeichnete sich bereits in der Anfangsphase ab, was sich auch in der restlichen Spielzeit bestätigen sollte: Gefährliche Torchancen würde man an diesem für Linz so historischen Tag nicht viele zu Gesicht bekommen. Dabei hatte Coach Kühbauer noch appelliert, man solle sich von der Stadionatmosphäre nicht ablenken lassen.