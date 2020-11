LASK in EL mit Rücken zur Wand: "Geben auf keinen Fall auf"

Nun erstmal sammeln

"Es haben sich auch für uns viele Möglichkeiten ergeben, die wir auf diesem Niveau besser zu Ende spielen müssen", war sich Thalhammer bewusst. Insgesamt sei man im Vergleich zum Gegner "nicht klar, stabil und konkret genug" gewesen. Der Ex-ÖFB-Frauen-Teamchef war aber auch bemüht, das Positive hervorzustreichen. "Unsere Mannschaft hat in Unterzahl mit großartiger Mentalität gegen die Niederlage angekämpft, am Ende des Tages hat es leider nicht gereicht." Laut Offensivspieler Peter Michorl zurecht: "Wir haben es in Antwerpen super gemacht und heute weniger gut. Letztes Mal ist uns der Lucky Punch gelungen, heute ihnen."

Nach dem 1:1 in der Liga in Hartberg gab es nach zuvor fünf Siegen in Folge vor der Länderspielpause im zweiten Pflichtspiel en suite keinen Sieg. Für Thalhammer kein Grund, um Trübsal zu blasen. "Es ist alles eine Entwicklung, doch die ist nicht immer linear. Ich bin schon der Meinung, dass wir gut an den Dingen dran sind, die wir uns vornehmen", meinte der 50-Jährige. Auf sein Team wartet mit dem Gastspiel der Spurs, denen man zum Auftakt mit 0:3 klar unterlegen war, am Donnerstag in Linz eine Mammutaufgabe. "Ich möchte aber noch gar nicht so weit schauen. Wir werden uns jetzt erst einmal sammeln und dann wartet am Sonntag Altach", hat für Thalhammer vorerst die Liga Priorität. Fehlen könnte in der neunten Runde auch noch Petar Filipovic, der in der 73. Minute angeschlagen den Platz verließ.