Der LASK verspielt in der Conference League eine 2:0-Führung

Der LASK hat einen erfolgreichen Start in die Fußball-Conference-League verpasst. Die Linzer gaben im Heimspiel gegen Djurgården am Donnerstag eine 2:0-Führung noch aus der Hand. Am Ende musste das Team von Markus Schopp um einen Punkt zittern. Valon Berisha (26.) und Rückkehrer Florian Flecker (49.) legten vor, die Schweden hatten dank August Priske (57.) und Tokmac Nguen (65.) Antworten parat.

Dass der LASK zum vierten Mal in Folge ungeschlagen blieb, war ein schwacher Trost. Gedämpft war die Stimmung nicht nur wegen des Spielverlaufs. Die organisierte Fanszene blieb als Protest gegen die hohen Ticketpreise (68 Euro/Längsseite) stumm. Mit 8.500 Zuschauern war das Stadion zur Hälfte gefüllt. Im zweiten von sechs Ligaphasen-Spielen des reformierten Wettbewerbs gastiert der LASK am 23. Oktober bei Olimpija Ljubljana, das 1:2 in Heidenheim verlor.