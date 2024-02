Lange Haftstrafe für brasilianischen Superstar wegen Vergewaltigung

Superstar Dani Alves ist in Spanien wegen sexueller Aggression zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Das teilte das Gericht in Barcelona in Anwesenheit des Angeklagten mit.

Zudem muss der Brasilianer dem Opfer 150.000 Euro zahlen.

Ein Jahr U-Haft

Der 40-Jährige saß schon vor dem Urteil seit einem guten Jahr in Untersuchungshaft, nachdem eine junge Frau ihn beschuldigt hatte, sie in der Nacht zum 31. Dezember 2022 in einer Toilette eines Nachtklubs der katalanischen Metropole zum Sex gezwungen zu haben. Gegen das Urteil könnten noch Rechtsmittel eingelegt werden.