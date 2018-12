Kühbauer und Mählich: Zwei Haudegen und Bankdrücker

Sie sind beide 47 Jahre alt. Beide wurden von ihren Herzensklubs in größter Not als Cheftrainer verpflichtet. Sie sind nicht die Größten, haben aber in Österreich Großes erreicht – die Qualifikation für die WM 1998 sogar nebeneinander im Team-Mittelfeld. Beide haben den Fußball auch von der anderen Seite als TV-Experten kennengelernt und stehen jetzt wieder im Fokus: Didi Kühbauer und Roman Mählich.

Am Sonntag kommt es im Kampf um die Top-6 zum Schlüsselduell Rapid – Sturm (17 Uhr), zu den vielen Parallelen der Trainer kommt auch eine sportliche: Zwei Siege in Folge sorgten zuletzt sowohl in Wien als auch in Graz für neuen Mut.

„ Mählich spielt sein System wie in Wiener Neustadt“, sagt Kühbauer und erinnert sich an das 3-4-2-1 des Zweitligisten aus der Relegation. Der damalige SKN-Trainer antwortete mit einem offensiver angelegten 4-2-3-1. Am Sonntag wird es wieder so sein, aber Kühbauer warnt: „Wir dürfen nicht auf Teufel komm raus stürmen! Sie machen hinten dicht und wollen dann schnell umschalten.“ Das wollen auch die Grünen: Schobesberger dürfte ganz vorne beginnen.